Яценюк заявляє, що частина плану Росії – "збити з основних геополітичних радарів Україну"

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

За його словами, ситуація з Туреччиною і Сирією також є частиною російського плану. Мета Росії - перенести увагу глобального світу від України на Сирію та Туреччину, зазначив Яценюк.

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«Я вважаю, що вона це робить так само умисно. Це була частина російського плану – збити з основних геополітичних радарів Україну, це було завдання Путіна», - заявив він, додавши, що «потім такою повзучою експансією далі захоплювати країну, як через військову операцію, яка не знята з порядку денного, бо десятки тисяч російських бандитів і терористів знаходяться на Донеччині і Луганщині, так і через політичну дестабілізацію всередині країни».