Стало відомо, про що говоритиме Байден під час зустрічей з Порошенком та Яценюком - ЗМІ

Про це журналістам повідомив високопосадовець Білого дому, передає Голос Америки.

«Одна з основних цілей цієї поїздки – нагадати народу України та світові, що навіть при тому, що багато міжнародної уваги було приділено російському втручанню у Сирію, Сполучені Штати не забули про Україну, що Україна лишається центральним питанням наших національних інтересів», - зазначив представник Адміністрації президента США.

«Одна з речей, яку ми чітко пояснили росіянам з самого початку, так само як європейцям і українцям, що наш діалог з Росією щодо Сирії та Асада є повністю відділений від українського питання. Нічого у наших розмовах по Сирії не впливає на нашу оцінку ситуації, що Росія продовжує бути агресором в Україні, що вони продовжують порушувати свої зобов’язання за Мінськими угодами, що вони продовжують заохочувати сепаратистів, або принаймні не заважають сепаратистам також порушувати Мінські угоди», - зазначив представник Адміністрації президента США.

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Одним із основних питань, яке віце-президент США підніматиме в Україні – це необхідність реформи Генеральної прокуратури України.

Як повідомив журналістам представник Білого дому, віце-президент Байден має на меті адресувати українським лідерам повідомлення, що «недостатньо призначити спеціального антикорупційного прокурора. Уся Генеральна прокуратура відчайдушно потребує реформування».

Віце-президент США також має намір наголосити на важливості швидкого запровадження антикорупційної реформи. За даними співрозмовника у Білому домі, боротьба з корупцією «безсумнівно стане основним фокусом розмови».

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При цьому високопосадовець зазначив, що позицію по летальній зброї для України в Адміністрації президента не змінили, єдиним вирішенням конфлікту Вашингтон вважає дипломатичний шлях.

«Що могло б переламати ситуацію в Україні – це кардинальна реформа в галузі безпеки в Україні та удосконалення інституційної якості та можливостей Збройних сил. Це те, на що ми націлені. Тому що, якщо чесно, це те, що дозволить Україні з часом протистояти примусовому тиску, який Москва намагається застосовувати щодо України впродовж останніх двох років», - сказав представник Адміністрації президента США.

Джозеф Байден прибуває в Україну в неділю пізно ввечері. У понеділок, за даними Білого дому, він матиме «три важливі зустрічі» у Києві: круглий стіл з реформаторами (громадські активісти та деякі політики, що беруть активну участь у проведенні реформ); двостороння зустріч із Президентом Порошенком в обід і ввечері – двостороння зустріч із главою уряду Яценюком.

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На питання, чи віце-президент зробить якісь заяви, перебуваючи в Україні, представник Білого дому сказав: «Я думаю, у понеділок буде зроблена заява для преси, а у вівторок – промова віце-президента у Верховній Раді».