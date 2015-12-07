ТСК Ради бачить підстави для повторних виборів у Кривому Розі - Сироїд

Про це заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд на засіданні погоджувальної ради ради, передає кореспондент УНІАН.

"Саме тоді, коли виконується рішення суду, коли міська виборча комісія намагається виконати рішення суду, в той час, коли засідає в парламенті тимчасова спеціальна комісія, саме в цей час пан Вілкул, який вважає себе законно обраним міським головою, приходить в мерію, чим провокує ситуацію і фактично призводить до майже насильницьких дій", - зазначила Сироїд.

Вона звернулася до керівників усіх фракцій з тим, щоб "ми якомога швидше знайшли рішення цієї проблеми".

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«Зараз, саме в ці хвилини, засідала ТСК і прийняла рішення про те, що були порушення. І ці порушення можуть бути підставою для проведення повторних виборів. Я хочу, щоб ми це рішення прийняли на цьому тижні, для того, щоб врегулювати ситуацію, і щоб люди могли мирно вирішувати свою долю і забезпечити своє право на вибір», - сказала Сироїд.

Як заявив на прес-конференції в УНІАН народний депутат від фракції «Батьківщина», член ТСК Ігор Луценко, комісія представить фінальний звіт протягом двох тижнів.

За його словами, рішення ТСК про виявлені порушення під час виборів в Кривому розі є «глибоко проміжним».

«Нам потрібен чіткий фінальний звіт, за термінами у нас є для цього два тижні», - зазначив він.

За словами депутата, «основне завдання ТСК - показати, що ці порушення вплинули на волевиявлення, над цим фактом якраз треба буде попрацювати».

«Тому, що я, на жаль, бачу, що два-три представника БПП і ще деякі представники коаліції в цій комісії не сприймають цю позицію, вони просто гальмують її роботу», - зазначив він.

Луценко додав, що «нам потрібно довести, що порушення під час виборів в Кривому Розі вплинули на голосування, тоді у нас будуть всі підстави вимагати скорегувати результат, відповідно до закону, таким чином, щоб ми могли встановити об'єктивну істину».

«Проте я повинен констатувати, що рішення не буде таким однозначним, і швидше за все воно просто буде рекомендувати далі перепризначити вибори в Кривому Розі», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними результатами другого туру виборів мера Кривого рогу, міським головою 15 листопада був обраний представник "Опозиційного блоку", чинний міський голова Юрій Вілкул, який отримав 89 209 голосів виборців. Його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог отримав 88 457 голосів.

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За заявою представників "Самопомочі" було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення) за фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів мера Кривого Рогу.

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що у Центрвиборчкому немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу щодо встановлення результатів виборів мера.

26 листопада Верховна Рада створила ТСК з перевірки порушень під час виборів Криворізького міського голови.