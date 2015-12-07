Яценюк: Україна виконала всі зобов'язання щодо безвізового режиму і розраховує на позитивне рішення
13:55, 07 грудня 2015Політика
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Україна на поточний момент виконала всі взяті на себе зобов'язання із введення безвізового режиму з Євросоюзом і очікує позитивних висновків Єврокомісії.
Фото УНИАН
Про це на прес-конференції в Брюсселі сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
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«Ми чекаємо на фінальний звіт, який буде опубліковано 15 числа (грудня - УНІАН). Україна виконала всі зобов'язання, які брала для того, щоб було введено безвізовий режим. Ми сподіваємось на позитивне рішення наших європейських партнерів. І таке рішення - якщо воно буде - має бути оприлюднене 15 числа (грудня - УНІАН)», - сказав Арсеній Яценюк.
Нагадаєимо, ці висновки будуть опубліковані в фінальному звіті Єврокомісії ймовірно 15 грудня.
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