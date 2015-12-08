РФ використовує корупцію у спробах підірвати стабільність і суверенітет України - Байден

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент США Джозеф Байден сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

«Коли Росія намагається підірвати стабільність та суверенітет України, використовуючи саме інструменти корупції, надзвичайно важливо для України не дати Росії цього зробити, щоб вона не могла використати будь-який спосіб для того, щоб фінансово притиснути Україну чи підірвати економіку України», - сказав він.

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«Україна має залишатися сильною, щоб вона могла зробити власний вибір, вона повинна бути сильною в обороні, економіці із сильною системою демократичного урядування. США стоять разом з вами», - запевнив Байден.