Байден розповів, чому для боротьби з корупцією замало створити Антикорупційне бюро

Віце-президент США Джозеф Байден вважає, що в Україні для боротьби з корупцією недостатньо просто створити Національне антикорупційне бюро, необхідно притягти до відповідальності винних у корупції осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

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«Недостатньо просто організувати бюро по боротьбі з корупцією. Вам для того, щоб вести цю боротьбу (з корупцією - УНІАН), необхідні судові реформи, щоб ви могли притягнути до відповідальності відповідних осіб», - заявив Байден, додавши, що необхідно, аби високопосадовці відділяли власні інтереси від державних, і «саме в цьому полягають принципи демократії».

«Олігархи чи не олігархи – всі повинні діяти за одними правилами, всі мають сплачувати податки», - додав Байден.

«Корупція відбирає ресурси у народу, вона не допускає розвитку економіки, українці знають про це», - зауважив віце-президент США.