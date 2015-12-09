ЗМІ: У ЄС вирішили відкласти рішення щодо продовження санкцій проти Росії

Про це повідомили джерела серед європейських дипломатів, передає "Радіо Польща".

При цьому не відкидається, що дискусія на цю тему відбудеться під час саміту ЄС наступного тижня, запланованого на 17 і 18 грудня в Брюсселі.

"Є деякі країни, які хочуть обговорити на Європейській раді питання санкцій", - зазначає видання, посилаючись на свої джерела.

Так, з відповідною пропозицією виступила Італія, яку підтримали кілька інших держав. Також повідомляється, що поки не відомо, на який термін відклали це питання.

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Спочатку планувалося, що посли країн-членів ЄС в середу 9 грудня приймуть рішення щодо продовження економічних санкцій щодо Росії на півроку без обговорення.

Наголосимо, що термін дії економічних санкцій Євросоюзу проти Росії закінчується в кінці січня 2016 року.

Західні країни неодноразово заявляли, що продовження санкцій безпосередньо залежить від виконання Мінських угод із врегулювання ситуації в Україні. Проте останнім часом, у зв'язку з міграційною кризою і тероризмом у Європі серед європейських країн з'явилися думки про те, що необхідно зміцнити співпрацю з Росією у боротьбі з ІДІЛ і наміри завершити конфлікт у Сирії.