Мер Дніпропетровська сподівається, що в місті відновлять будівництво метро вже в лютому 2016 року

Мер Дніпропетровська Борис Філатов висловив сподівання, що будівництво метрополітену у місті буде відновлено у лютому 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Філатов заявив сьогодні під час зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку у міській раді.

За словами Філатова, під час робочої зустрічі мають бути узгоджені всі формальні процедури щодо продовження будівництва метро.

Філатов зазначив що в першу чергу слід здати в експлуатацію станцію метро “Центральна”, яка зв'язує центр міста зі спальними районами і тим самим “вирішиться маса питань”.

Читайте такожПрокуратура відкрила справу за фактом незаконного обшуку в приймальні Філатова (документ)

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Кабінет міністрів України збільшив кошторисну вартість будівництва першої черги метрополітену в Дніпропетровську до 5,618 млрд грн з 4,489 млрд грн.

18 листопада Кабмін визначив замовником будівництва першої черги Дніпропетровського метрополітену Дніпропетровську міську раду замість Дніпропетровської облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. Дніпропетровський метрополітен будується понад чверть століття. Будівництво було відновлено в лютому 2011 року. Дніпропетровське метро має одну лінію протяжністю 7,8 км із 6 станціями.

Згідно з підрахунками австрійської компанії SGS Austria, вартість проекту завершення будівництва трьох нових станцій становить 368 млн євро. Наприкінці минулого року президент підписав закон про залучення кредиту на 152 млн євро від Європейського інвестиційного банку, а в 2013 році - на аналогічну суму від Європейського банку реконструкції та розвитку.