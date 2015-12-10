Запланований на завтра звіт уряду у ВР можуть перенести - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"За наполяганням декількох фракцій запропонували залишити просто Годину запитань до уряду, а звіт уряду робити тоді, коли, нарешті, ми почнемо розглядати бюджет і поправки до податкового законодавства. Можливо, це і правильно, бо про що завтра звітувати? Країна без бюджету за 20 днів до старту бюджетного року, ніяких змін в податкове законодавство. Про що уряд взагалі може звітувати у цій ситуації?", - сказав парламентарій.

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Він припустив, що звіт уряду може відбутися наступного пленарного тижня.

На уточнення, які фракції запропонували перенести звіт, він сказав, що це "Самопоміч" та "БПП", а "Батьківщина" також підтримує цю пропозицію.

Соболєв також зауважив, що попередньо заплановано, що "якщо вносяться зміни до податкового законодавства, то в наступний четвер роблять пленарне засідання, і це буде проміжний розгляд, а вже через тиждень, - тоді, коли повинні бути пленарні засідання, - буде повна процедура розгляду бюджету".

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман не вважає за потрібне переносити звіт уряду з 11 грудня на іншу дату.

"Я вважаю, що коли буде рік уряду, звісно, уряд поінформує парламент про те, що зроблено, які є перспективи. І я не вважаю, що це потрібно якимось чином регулювати і переносити. Тим більше, що така ініціатива відходить від самого уряду і прем'єр-міністра", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, 4 листопада прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що члени Кабінету міністрів готові 11 грудня відзвітувати у парламенті про результати своєї діяльності за рік та виконання Програми дій уряду.

"Уряд України готовий 11 грудня поточного року прийти до парламенту і відзвітувати перед українським народом і ВР за рік діяльності КМУ та відзвітувати про виконання програми дій уряду, яка була затверджена парламентом, і яка далі повинна виконуватися", - сказав він.