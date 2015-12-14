Порошенко буде просити Раду ввести позбавлення громадянства за сепаратизм
Президент Петро Порошенко вважає, що країна в умовах війни повинна мати право позбавляти громадянства за сепаратизм, і звернеться до Верховної Ради з закликом підтримати цю ініціативу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час відвідування державного поліграфічного комбінату «Україна» для ознайомлення з процесом виробництва бланків паспорта громадянина України нового зразка у формі пластикової картки.
«В умовах війни країна повинна мати інструмент (позбавляти громадянства осіб за сепаратизм - УНІАН)», - сказав президент.
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«Я буду просити народних депутатів, щоб вони розглянули і, по можливості, підтримали авторів петиції і президента України», - додав Порошенко.
Нагадаємо, раніше на сайті глави держави був опублікована відповідь Порошенко на петицію про позбавлення громадянства за сепаратизм. За словами президента, він вже звернувся до Кабінету міністрів з проханням опрацювати це питання.
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