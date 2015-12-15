УКРОП залишив засідання Запорізької облради та перейшов у жорстку опозицію до "широкої коаліції" "Солідарності", "Самопомочі" та "Опоблоку"

Відтепер УКРОП буде у жорсткій безкомпромісній опозиції до "ширки" цих політсил, заявив голова фракції УКРОПу в обласній раді Ярослав Гришин сьогодні під час засідання.

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"Ми категорично проти розвитку такого сценарію, ми не претендуємо при такому розподілі сил на посади секретарів, голів і заступників голів комісій – ми будемо перебувати у жорсткій безкомпромісній опозиції до такого складу сил", – заявив Гришин, зазначивши при цьому, що депутати від УКРОПу від початку вважали за необхідне розподілити керівні посали і комісії між демократичними партіями, зберігши при цьому їхню єдність, і були готові підтримати кандидатів від демократичних сил на керівні посади в обласній раді.

За словами Гришина, 15 грудня стало днем сорому в новітній історії держави, адже переговорний процес щодо підтримки демократичних кандидатів в обласній раді був зірваний керівництвом партії "Солідарність", яка пішла на таємну домовленість про розподіл посад з "Опозиційним блоком". При цьому "укропівець" зазначив, що коаліція "Солідарності" та "Самопомочі" з "Опоблоком" стала черговим підтвердженням того, що Запорізька область була фактично продана нинішньою владою реваншистам, про що свідчить її бездіяльність під час останніх місцевих виборів, коли фіксувалися масові фальсифікації, системний підкуп виборців та корпоративний шантаж з боку "Опозиційного блоку", але належної реакції на нього не було.

"Ми вважаємо, що ті люди, які прийшли до влади в Запоріжжі і в Україні, не мали жодного морального права перед загиблими героями Небесної Сотні, перед тисячами наших військових, полеглих на Донбасі, об’єднуватися з антиукраїнською партією "Опозиційний блок", – підкреслив депутат.

Нагадаємо, на 15 грудня заплановане таємне голосування за призначення заступника, першого заступника та голови Запорізької облради. Раніше Ярослав Гришин повідомив про таємну кулуарну домовленість між депутатами від фракцій "Солідарність", "Самопоміч" та "Опозиційний блок", відповідно до якої, посаду голови отримує представник "Солідарності", його першим заступником стане представник "Опоблоку", а заступником – висуванець "Самопомочі".