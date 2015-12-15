МЗС: Обшуки в бібліотеці у Москві - провокація для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії

Обшуки в Бібліотеці української літератури в Москві - це провокація російської влади задля нагнітання агресивної антиукраїнської істерії на території Російської Федерації.

На цьому наголошує Міністерство закордонних справ України у коментарі щодо чергової хвилі утисків прав українців у Російській Федерації.

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«Міністерство закордонних справ України із стурбованістю спостерігає за ситуацією навколо спроб згортання діяльності державної установи культури м. Москва «Бібліотека української літератури» - єдиного спеціалізованого державного закладу Російської Федерації, покликаного сприяти забезпеченню національно-культурних, мовних та інформаційних потреб багаточисельної української громади Росії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 14 грудня слідчими органами Росії відновлено хвилю антиукраїнського тиску, зокрема тривають обшуки у Бібліотеці та помешканнях її співробітників, серед яких є громадянка України Тетяна Мунтян, які проходять як свідки у кримінальній справі про нібито поширення української екстремістської літератури.

«Проведені обшуки у Тетяни Мунтян із застосуванням брутальних прийомів, залякуванням та перевищенням службових повноважень слідчими органами, за результатами яких була вилучена література українською мовою, зокрема твори Дмитра Павличка, розцінюємо як цілеспрямовані провокаційні процеси російської влади з метою нагнітання агресивної антиукраїнської істерії на території Російської Федерації», - наголосили в МЗС.

МЗС України вимагає від російської сторони припинити відверте переслідування і залякування громадян України, зокрема Мунтян, а також осіб, які належать до національних меншин Росії.

Зовнішньополітичне відомство вкотре наголошує на необхідності дотримання російською стороною взятих на себе міжнародних зобов’язань із дотримання основоположних прав людини, задоволення прав національних меншин та припинення дискримінаційних та протиправних кроків, пов’язаних із утисками прав українців Росії.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 грудня, пройшли обшуки у трьох співробітників Бібліотеки української літератури в Москві: Анни Павлюкової, завідувачки відділу комплектування Тетяни Мунтян і завідувача відділу українознавства, культурно-масових та медійних програм Віталія Крикуненка.

Крім того, головному бухгалтеру провели допит у Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ.

28 жовтня в Бібліотеці української літератури в Москві проходив обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому факт підкидання помітила співробітниця бібліотеки Мунтян. Також обшук проходив вдома у директора бібліотеки Наталії Шаріної.

30 жовтня Шаріну було поміщено під домашній арешт строком на два місяці.

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Слідчі заявили, що вона поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

2 листопада російські правоохоронні органи допитували Мунтян, вона проходить у справі як свідок.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав директора Бібліотеки української літератури в Москві політв'язнем.

3 грудня Московський міськсуд до 27 грудня залишив під домашнім арештом Шаріну.