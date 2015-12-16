Міністр інфраструктури Пивоварський подав до Ради заяву про відставку

"Я вчора зареєстрував свою заяву у Верховній Раді. Тепер є певна процедура, яку необхідно пройти", - сказав міністр в ефірі "24 каналу".

"Я розумію, що в Раді потенційно може не вистачити голосів, але у нас же немає узаконеного рабства", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Пивоварський і два його заступники Володимир Шульмейстер та Володимир Омелян заявили про свою відставку.

Пивоварський повідомив, що після свого звільнення має намір повернутися в бізнес. Однією з причин такого рішення міністр назвав відсутність гідних зарплат для чиновників. До теперішнього часу Рада поки не проголосувала за відставку Пивоварського.

Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум", а також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital (Україна) на посаді керуючого директора.