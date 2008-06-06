У Центрі Разумкова вважають, що діло йде до дострокових виборів
Чалий називає основну проблему політиків
|Валерій Чалий
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні.
“Таке враження, що сьогодні це вигідно всім політичним силам – і коаліції, і опозиції, – не вигідно тільки громадянам України”, - сказав він.
На думку В.ЧАЛОГО, основна проблема політиків полягає у нездатності керувати країною. “І це дуже велика проблема, бо від того, чи будуть нові вибори, чи зміниться конфігурація, не міняється основа, не міняються правила гри в країні”, - зазначив він.
“Мабуть, наші політики навчилися обиратися, а не навчилися відповідальності”, – додав експерт .
Також В.ЧАЛИЙ вважає найбільшою загрозою для України у даній ситуації те, що країна може залишитися і без нового уряду, і без нової коаліції. “Дійсно, восени ця криза, яка сьогодні набуває ознак вже не тільки політичного, а й юридичного характеру, вона повинна вирішитись через якийсь механізм”, - сказав він. При цьому експерт зазначив: “Зараз, здається, обирається майданчик дострокових парламентських виборів”.