У Центрі Разумкова вважають, що діло йде до дострокових виборів

Заступник директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ уважає, що розпад коаліції сьогодні вигідний усім політичним силам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні.

“Таке враження, що сьогодні це вигідно всім політичним силам – і коаліції, і опозиції, – не вигідно тільки громадянам України”, - сказав він.

На думку В.ЧАЛОГО, основна проблема політиків полягає у нездатності керувати країною. “І це дуже велика проблема, бо від того, чи будуть нові вибори, чи зміниться конфігурація, не міняється основа, не міняються правила гри в країні”, - зазначив він.

“Мабуть, наші політики навчилися обиратися, а не навчилися відповідальності”, – додав експерт .

Також В.ЧАЛИЙ вважає найбільшою загрозою для України у даній ситуації те, що країна може залишитися і без нового уряду, і без нової коаліції. “Дійсно, восени ця криза, яка сьогодні набуває ознак вже не тільки політичного, а й юридичного характеру, вона повинна вирішитись через якийсь механізм”, - сказав він. При цьому експерт зазначив: “Зараз, здається, обирається майданчик дострокових парламентських виборів”.