Хербст: Саакашвілі мав можливість призначати в області своїх людей

Про це написав у своєму Twitter Старший науковий співробітник Атлантичної ради США, колишній посол США в Україні Джон Хербст.

"Українська влада має перед собою два найважливі завдання: припинення кремлівської агресії на сході та проведення широких реформ", - написав він.

Джон Хербст підкреслив, що і президент, і прем'єр-міністр України "зробили серйозний прогрес на обох із цих фронтів".

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Для подальшого прогресу, наголосив він, критично необхідна єдність влади.

Джон Хербст назвав помилкою свій коментар щодо нещодавніх публічних дискусій в Україні. "Я розумію, що пан Саакашвілі мав можливість призначити тих людей, яких хотів, на посади в області. Прем'єр-міністр хоче бачити зміни на митниці та в інших сферах по країні. Це логічна позиція", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Аваков посварився на Раді реформ з головою Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, хлюпнув йому водою в обличчя.

У свою чергу Саакашвілі в Facebook написав, що вимагає від прес-служби Адміністрації президента України оприлюднити повний відеозапис інциденту, який він називає "негідним і провокаційною поведінкою прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ", який стався під час Ради реформ.