У СБУ знають, що треба, щоб розвіяти міфи про НАТО

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що інтеграція України в НАТО відповідає її довготривалим інтересам у галузі безпеки.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив в інтерв’ю газеті “Правда України”.

“Довготривалим інтересам України у галузі безпеки відповідає на першому етапі приєднання до Плану дій щодо членства в Північноатлантичному Альянсі, а у подальшому - повноправне членство в НАТО”, – сказав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що “цим інтересам підпорядкована і робота СБУ, як національної спецслужби”.

За словами керівника СБУ, в затвердженій Президентом України Концепції реформування відомства враховується багаторічний досвід європейських країн, зокрема тих, які нещодавно приєднались до Альянсу. “Їхні моделі найбільш близькі нам, зважаючи на комплексну оцінку зовнішніх і внутрішніх загроз нашій державності та ресурсу, який має Україна для створення адекватної та ефективної системи захисту національних інтересів”, - сказав в.о. голови СБУ.

Відповідаючи на запитання щодо доцільності перегляду позаблокового статусу України, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що світ не стоїть на місці, особливо в галузі безпеки, а загрози, які ще вчора були потенційними, сьогодні стають реальними і досить відчутними. “Звідки і виникає необхідність у партнерстві з євроатлантичними структурами, розвитку взаємодії”, - сказав він.

Керівник СБУ також зазначив, що, усвідомлюючи реальну можливість отримання адекватної стратегічним потребам допомоги від партнерів, Україна зможе вигідно реформувати за європейськими стандартами свої системи оборони, безпеки, правозахисту.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, потрібен час щоб розвіяти міфи стосовно НАТО, що культивуються в деяких пострадянських країнах, яким із власних інтересів вигідно мати недостатньо захищеного і порівняно слабкого сусіда. Це вже давно не секрет, і тому пріоритетне завдання державних органів нашої країни, зокрема і Служби безпеки України, полягає саме в тому, щоб забезпечити протягом найближчого часу якомога повніше інформування про НАТО, його цілі й завдання в усіх галузях співробітництва і безпеки. Бути європейцями – це модно, знати про НАТО – це сучасно, – переконаний в.о. голови СБУ.

На запитання, чи не стане розширення взаємодії з НАТО прямою загрозою для України з боку міжнародного тероризму, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що окремі терористичні прояви в Україні є і сьогодні, проте, вони мають несистемний характер і не пов’язані зі світовим тероризмом.