У "Відродженні" назвали запропонований проект бюджету-2016 катастрофою для країни

Про це заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар під час презентації у Верховній Раді проекту бюджету на 2016 рік.

"Ми з вами є свідками того, як вже два роки новий уряд і нова коаліція проводить економічні і соціальні експерименти над країною. Бюджет на наступний рік – це бюджет соціального проїдання, пограбування і розвалу країни. У ньому закладено падіння соціальних стандартів майже на 30%, у ньому немає жодних інфраструктурних проектів, мети, що ми будемо відроджувати протягом року, яку галузь підійматимемо з колін, щоб вона дала зростання економіки?! Навіть аграрний сектор намагаються дорізати, як останню дійну корову!" – заявив народний депутат.

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За його словами, ключова вимога партії "Відродження" зараз – повний перегляд проекту бюджету на 2016 рік, нові соціальні норми та новий Податковий кодекс.

"Мають бути зменшені податкові ставки, навантаження на заробітну плату, щоб економіка почала дихати. Треба порушувати питання соціального захисту. Подивіться, як впали пенсії і зарплати! У людей немає можливості прожити за ці гроші, це посміховисько, а не зарплати і пенсії! Ми вимагаємо терміново переглянути соціальні норми", – наголосив політик.

Крім того, за словами нардепа, перегляду потребують і комунальні тарифи.

"Цілий рік обговорювали нову тарифну політику, яка веде до зубожіння населення. Де в новому бюджеті відповідь на ці питання? Поговорили і забули. Звертаюсь до уряду: закінчуйте з експериментами над країною, бо на весну будете мати не просто "тарифний майдан", а вся країна вийде на майдан", – наголосив політик.