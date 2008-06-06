Генеральному директору УНІАН присвоєне звання "Заслужений журналіст"

Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА Генеральному директорові УНІАН Олегові НАЛИВАЙКУ присвоєне звання "Заслужений журналіст УКраїни".

Як передає кореспондент УНІАН, Указ про присвоєння був оголошений у Секретаріаті Президента на зустрічі з працівниками ЗМІ з нагоди Дня журналістики.

Довідка УНІАН. О.НАЛИВАЙКУ – 46 років, він – випускник факультету журналістики Львівського держуніверситету ім. Івана Франка. Працював у газетах, на телебаченні, як керівник корпорації «Інформаційні системи України» створював радіо «Довіра», редакцію газети «Комсомольская правда в Украине», телевізійне інформаційне агентство «Вікна». Генеральним директором УНІАН працює з 2002 року.