Могеріні: доповідь Єврокомісії щодо безвізового режиму буде оприлюднена в найближчі дні

Таке пообіцяла верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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"Робота в Єврокомісії триває і доповідь повинна бути опублікована ще цього місяця в найближчі дні", - сказала вона, додавши, що в Євросоюзі розуміють, наскільки важливе для громадян України і Грузії питання про безвізовий режим з ЄС для короткострокових поїздок.

Нагадаємо, доповідь Єврокомісії повинна була бути оприлюднена 15 грудня, проте згодом з'явилася інформація про перенесення терміну публікації доповіді.

Федеріка Могеріні зазначила, що на зустрічі міністрів закордонних справ 14 грудня обговорювали також питання візової лібералізації і дискусія показала, що є позитивний розвиток, оцінка з боку країн-членів була радше позитивною.

Раніше про ймовірне скасування візового режиму заявляла фінська євродепут від партії "Зелених" Гайді Гаутала. За її словами, Європарламент готовий проголосувати за рішення про надання Євросоюзом безвізового режиму Україні.