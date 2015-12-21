Україна не питатиме у Кремля, за якою Конституцією жити і в якому векторі розвиватись – Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

«Наша позиція абсолютно чітка – ми свій євроінтеграційний вибір будемо погоджувати виключно з українським народом, і це не справа Кремля, і ніхто не збирається в них питати ні дозволу, ні консультуватися з ним, яким чином нам розвивати нашу державу», - заявив Порошенко.

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За словами президента, євроінтеграція стала національною ідеєю, яка об’єднала Україну.

«Я дуже пишаюся тим, що Україна об’єднана, як ніколи, і рівень підтримки і євроінтеграційних, і євроатлантичних прагнень є сьогодні дуже високим», - заявив президент.

«Перша реакція на запровадження ідентифікаційних карток з боку РФ: «Це з нами не погоджено», - зазначив Порошенко, при цьому він заявив, що «це божевілля, нібито вони не дозволять безвізово подорожувати до Росії. Але це питання українського суверенітету, ми не будемо нікого питати, і це навпаки - захист України».

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«Так само як це відбувається і з запровадженням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вони все хотіли, щоб ми в них дозволу питали. Ні я - президент України, ні парламент України, ні уряд України, ні український народ не буде питати дозволу, по якій Конституції жити, він сам буде приймати рішення, в якому векторі розвиватись, і він це рішення прийняв», - заявив Порошенко.