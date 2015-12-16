Порошенко шкодує, що Росія призупиняє дію ЗВТ з Україною, але готовий заплатити цю ціну за європейський вибір

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

«Щодо глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, яка повинна почати діяти в найближчий час. На жаль останні трьохсторонні переговори показали те, що Росія не зацікавлена у вирішенні тієї ситуації, яка виникла», - зазначив він.

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«На жаль, сьогодні президент Путін підписав указ, відповідно до якого він відмовляється від зони вільної торгівлі в рамках СНД», - заявив він.

За словами президента, Україна розуміє, що означають ці обмеження з боку РФ для української економіки. «Ми готові заплати цю ціну за нашу свободу та за європейський вибір», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла у рамках ЗВТ СНД.