Клімкін: сенс у консультаціях щодо ЗВТ Україна-ЄС після указу Путіна "не очевидний"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що сенс сьогоднішніх тристоронніх консультацій України, Європейської комісії та Росії щодо імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС "не є очевидним" після указу президента РФ Володимира Путіна про скасування ЗВТ між Росією і Україною.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні у Брюсселі перед початком відповідних консультацій.
Клімкін вважає, що зараз сторони повинні зрозуміти, що може статися з початку наступного року.
"Після відомого указу президента Путіна і всіх відомих заходів весь сенс цих консультацій, я скажу це дипломатично, не є очевидним", - заявив він.
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Клімкін вважає, що зараз має пройти "дискусія, чи потрібно нам подальше обговорення".
"Що я можу уявити, так це свого роду експертні консультації. Але якого роду, в яких сферах? Може, ми зможемо домовитися з приводу торгових бар'єрів чи інших питань, але я не бачу на даний момент консультацій на політичному рівні. Ми повинні зрозуміти, як це буде працювати в майбутньому. Це як раз про сьогоднішню місію - зрозуміти, що може бути з 1 січня", - пояснив він своє бачення.
За словами міністра, сторони провели 15 раундів експертних консультацій. "Я бачу не так багато причин, чому ми повинні збиратися 21 грудня і говорити про питання поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі після відомого указу президента Путіна. Цей указ суперечить нормальній логіці цього процесу, суперечить міжнародному законодавству, тому що у відповідності з Віденською конвенцією ви не можете просто оголосити, що домовленість може бути скасована в односторонньому порядку, а Угода СНД не є односторонньою", - зазначив Клімкін.
Крім того, у Києві вважають, що цей указ "навіть суперечить російським законам, в яких з приводу міжнародних угод чітко сказано, що ви не можете скасувати свою участь у багатосторонніх домовленостях і не можете діяти проти логіки, що відповідає Віденській конвенції".
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"Але те, що ми маємо зараз, - це нові російські пропозиції, які надходять під час кожного раунду консультацій. Але їх логіка абсолютно така ж - перешкодити нам і ЄС ефективно реалізувати в майбутньому поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі", - заявив міністр.
Він ще раз наголосив, що "російська стурбованість є політичною". "Ми вважаємо, що російська економіка отримає вигоду від угоди про асоціацію", - сказав він.
Як повідомлялося, сьогодні, 21 грудня, у Брюсселі тривають тристоронні консультації на політичному рівні України, Росії та Єврокомісії щодо ЗВТ між Україною та ЄС.
19 грудня заступник голови МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляла, що на тристоронній зустрічі України, РФ та Єврокомісії 21 грудня будуть обговорюватися порушення, пов'язані з указом Путіна про скасування ЗВТ між РФ і Україною з 1 січня 2016 року.