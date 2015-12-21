Клімкін: сенс у консультаціях щодо ЗВТ Україна-ЄС після указу Путіна "не очевидний"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні у Брюсселі перед початком відповідних консультацій.

Клімкін вважає, що зараз сторони повинні зрозуміти, що може статися з початку наступного року.

"Після відомого указу президента Путіна і всіх відомих заходів весь сенс цих консультацій, я скажу це дипломатично, не є очевидним", - заявив він.

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Клімкін вважає, що зараз має пройти "дискусія, чи потрібно нам подальше обговорення".

"Що я можу уявити, так це свого роду експертні консультації. Але якого роду, в яких сферах? Може, ми зможемо домовитися з приводу торгових бар'єрів чи інших питань, але я не бачу на даний момент консультацій на політичному рівні. Ми повинні зрозуміти, як це буде працювати в майбутньому. Це як раз про сьогоднішню місію - зрозуміти, що може бути з 1 січня", - пояснив він своє бачення.

За словами міністра, сторони провели 15 раундів експертних консультацій. "Я бачу не так багато причин, чому ми повинні збиратися 21 грудня і говорити про питання поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі після відомого указу президента Путіна. Цей указ суперечить нормальній логіці цього процесу, суперечить міжнародному законодавству, тому що у відповідності з Віденською конвенцією ви не можете просто оголосити, що домовленість може бути скасована в односторонньому порядку, а Угода СНД не є односторонньою", - зазначив Клімкін.

Крім того, у Києві вважають, що цей указ "навіть суперечить російським законам, в яких з приводу міжнародних угод чітко сказано, що ви не можете скасувати свою участь у багатосторонніх домовленостях і не можете діяти проти логіки, що відповідає Віденській конвенції".

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"Але те, що ми маємо зараз, - це нові російські пропозиції, які надходять під час кожного раунду консультацій. Але їх логіка абсолютно така ж - перешкодити нам і ЄС ефективно реалізувати в майбутньому поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі", - заявив міністр.

Він ще раз наголосив, що "російська стурбованість є політичною". "Ми вважаємо, що російська економіка отримає вигоду від угоди про асоціацію", - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 грудня, у Брюсселі тривають тристоронні консультації на політичному рівні України, Росії та Єврокомісії щодо ЗВТ між Україною та ЄС.

19 грудня заступник голови МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляла, що на тристоронній зустрічі України, РФ та Єврокомісії 21 грудня будуть обговорюватися порушення, пов'язані з указом Путіна про скасування ЗВТ між РФ і Україною з 1 січня 2016 року.