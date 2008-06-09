Експерт: позиції Кличка, Литвина і Черновецького збіглися

Жодній з основних політичних сил невигідно блокувати засідання чи затягувати початок роботи Київради, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК.

Рішення Київського міського голови про скликання у вівторок, 10 червня, першого пленарного засідання Київради VI скликання є цілком логічним, йдеться у коментарі В.КУЛИКА, переданому УНІАН.

За його словами, команда нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО протягом усієї виборчої кампанії обіцяла киянам займатися не політикою у сесійній залі, а господарськими питаннями.

Як сказав експерт, сьогодні ситуація склалася таким чином, що жодній з основних політичних сил невигідно блокувати засідання чи затягувати початок роботи Київради. «Хоча, звісно, кожна з команд має на те свої підстави, плани та міркування», - зауважив політолог.

«Іменні блоки Кличка, Литвина й Катеринчука ще на минулому тижні висловилися за якнайшвидше проведення сесії міської ради. Отже, на цьому фронті позиції щодо початку роботи збігаються», - підкреслив він.

В.КУЛИК переконаний, що і Блок Юлії Тимошенко просто змушений взяти участь у першому засіданні Київради. «Адже основним питанням, яке планується розглянути на сесії, є питання внесення змін до бюджету, з метою погашення заборгованості за спожитий містом газ. І саме про цю проблему йдеться у зверненні уряду та НАК «Нафтогаз України» до мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. У цій ситуації міські депутати БЮТ навряд чи проігнорують прохання прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО», - наголосив політолог.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв рішення скликати перше пленарне засідання II сесії Київської міської ради VІ скликання 10 червня о 14.00.

За даними прес-службі КМДА, відповідне рішення міський голова прийняв, зокрема, враховуючи необхідність розглянути велику кількість питань, які потребують нагального вирішення для забезпечення безперебійної життєдіяльності міста, звернення уряду України та НАК «Нафтогаз України» стосовно вирішення проблем газопостачання, публічне звернення Блоку Віталія Кличка, а також письмову пропозицію про скликання сесії Київської міської ради більш ніж однієї третини депутатів Київради.

На розгляд першого пленарного засідання II сесії Київради будуть внесені наступні питання:

про утворення лічильної комісії II сесії Київської міської ради VІ скликання;

про утворення робочої групи з підготовки Регламенту роботи Київської міської ради VІ скликання;

про утворення робочої групи з підготовки пропозицій щодо формування постійних комісій Київської міської ради VІ скликання;

про обрання заступника міського голови - секретаря Київської міської ради;

про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.01.08 №3/4475 «Про бюджет міста Києва на 2008 рік» щодо необхідності забезпечення безперебійного газопостачання міста Києва у зв’язку з підвищенням ціни на газ та вирішення інших невідкладних питань.