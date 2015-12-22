"Вілкул — геть!": Біля ВР проходить акція з вимогою проведення виборів мера Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 учасників акції розмістилися біля паркану парламенту. Таким чином вони фактично не перешкоджають дорожньому руху.

Невелика кількість учасників також стоїть на протилежному боці дороги, біля приміщення комітетів ВР.

Учасники акції тримають прапори України та плакати з гаслами. Зокрема, “Вілкул — мільйонер!”, “Криворожане — нищие" та "Верховна Рада не злий Кривий Ріг".

Мітингарі скандують: "Вілкул — геть!".

Близько 40 учасників акції також проводять акцію безпосередньо навпроти центрального входу до парламенту.

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Крім того біля парламенту зібралися ветерани органів внутрішніх справ, які звертаються до народних депутатів з проханням підтримати законопроект про внесення змін до розділу ХI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про Національну поліцію" щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей (№3303).

Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

Кандидат від «Самопомочі» заявив про фальсифікації та оскаржив у судах постанову про обрання Вілкула мером Кривого Рогу. Проте суди відхилили його позови.

26 листопада Верховна Рада створила ТСК з перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах Криворізького міського голови.

9 грудня ТСК рекомендувала парламенту призначити позачергові вибори у Кривому Розі.

10 грудня у Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення закону про проведення позачергових виборів Криворізького міського голови 27 березня 2016 року.

13 грудня учасники Народного віча, яке відбулося у Кривому Розі, домовилися, що за тиждень поїдуть до Києва вимагати від народних депутатів призначити нові вибори мера Кривого Рогу.