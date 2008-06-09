Регіонали вимагають від Яценюка “поховати” коаліцію

У відповідності до Конституції України Голова Верховної Ради зобов’язаний офіційно оголосити про розпад коаліції на наступному пленарному засіданні Парламенту. Про це заявив нардеп-регіонал Сергій Льовочкін, повідомляє прес-служба Партії регіонів . “Адже Арсеній Петрович – економіст і юрист – він добре знає, чим 225 відрізняється від 226, - додав Льовочкін. - І ми будемо наполягати, щоб спікер дотримав закону”.

Тепер, на думку нардепа, “буде або – або: або за тридцять днів буде сформована в Парламенті нова коаліція, або - нові вибори”.

У ПР наголошують на тому, що вся відповідальність за розпад коаліції, як і за те, що вона була безвідповідально сформована, була з самого початку безперспективною і неспроможною керувати країною, лежить на її лідерах. Льовочкін вважає, що тепер лідери коаліції мають відповідати перед народом за наслідки такого рішення – “за втрачений час, за непоправну шкоду, нанесену економіці України і рівневі життя громадян, за обман людей і пустопорожні обіцянки, надмірну інфляцію і ріст цін, за політику авантюр, яка додала всім багато проблем як всередині країни, так і у відносинах з нашими сусідами”.

Водночас у прес-службі ПР наголошують, що регіонали готові “пройти обидва шляхи – як процес формування нової парламентської більшості, так і нові вибори”.