Порошенко запросив Нетаньягу на 75-і роковини трагедії Бабиного Яру
Президент України Петро Порошенко запросив прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу відвідати Україну для вшанування 75-х роковин трагедії Бабиного Яру в 2016 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Нетаньягу в Єрусалимі.
"Я хотів би скористатися можливістю і запросити Вас відвідати Україну, щоб відзначити 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру", - сказав Порошенко.
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За словами глави держави, в Україні було створено організаційний комітет для вшанування цієї дати. Порошенко переконаний, що Голокост і трагедія Бабиного Яру повинні нагадувати всьому світу про важливість тих подій для наступних поколінь.
Також він запросив Нетаньягу відвідати Одесу, де народилася велика кількість видатних політичних, релігійних і культурних діячів Ізраїлю.
В свою чергу Нетаньягу подякував Порошенку за запрошення.
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