Порошенко запросив Нетаньягу на 75-і роковини трагедії Бабиного Яру

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Нетаньягу в Єрусалимі.

"Я хотів би скористатися можливістю і запросити Вас відвідати Україну, щоб відзначити 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру", - сказав Порошенко.

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За словами глави держави, в Україні було створено організаційний комітет для вшанування цієї дати. Порошенко переконаний, що Голокост і трагедія Бабиного Яру повинні нагадувати всьому світу про важливість тих подій для наступних поколінь.

Також він запросив Нетаньягу відвідати Одесу, де народилася велика кількість видатних політичних, релігійних і культурних діячів Ізраїлю.

В свою чергу Нетаньягу подякував Порошенку за запрошення.

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