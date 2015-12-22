Натаньягу відзначає туристичний бум в Україні та Ізраїлі після скасування віз

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Єрусалимі.

"Кожного року десятки тисяч ізраїльтян відвідують Україну. Навіть більше українців відвідують Ізраїль, і це стало можливим після того, як мій уряд прийняв рішення скасувати візи. І це зустріло подібне рішення з боку уряду України, що призвело до буму у сфері туризму", - наголосив Натаньягу.

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Він зазначив, що розвиток туризму є лише одним аспектом в розширенні відносин між країнами. "Ми співпрацюємо в культурі і сільському господарстві, у торгівлі та інвестуванні, у науці і технологіях, у сфері здоров'я та медицини... І наша співпраця у цих та інших напрямках, на мою думку, приносить відчутну користь обом нашим народам", - заявив Натаньягу