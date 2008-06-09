Як поставилася б Україна до спільного голосування БЮТ та ПР (опитування)

Майже половина громадян розцінюють можливе спільне голосування фракцій Партії регіонів і БЮТ щодо змін до Конституції як стабілізуючий чинник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор ТОВ «ФОМ – Україна» Олександр БУХАЛОВ, представляючи результати опитування громадської думки «Думки і погляди населення України».

Зокрема, О.БУХАЛОВ повідомив, що 48,3% респондентів назвали таке голосування як розумний компроміс, 16,4 % - як зраду інтересам виборців. При цьому, за його словами, 35,4% опитаним важко відповісти на це запитання.

«Такі дані свідчать про те, що люди готові підтримати ті компроміси, які можуть служити стабілізації ситуації в країні», - сказав О.БУХАЛОВ.

У той же час соціолог звернув увагу на той факт, що під час соціологічних опитувань, що стосуються оцінки політичної та економічної ситуації в країні, збільшується частка громадян, яким або важко відповісти на запропоновані запитання, або виступають «проти всіх». «Кількість таких людей, яким усе це вже набридло, збільшується. Молодь називає це як проблему вибору без вибору - пропонуються одні й ті ж кандидати, а вибирати, по суті, ні з кого», - пояснив О.БУХАЛОВ.

ТОВ «ФОМ - Україна» проводило дослідження з 22 травня по 3 червня 2008 року за участю 2000 респондентів із 160 населених пунктів України. Статистична похибка становить 2,2%.