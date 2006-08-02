Президент планує продовжити політичні консультації

Сьогодні, 2 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує провести політичні консультації зі спікером парламенту Олександром МОРОЗОМ та лідером фракції СПУ Василем ЦУШКОМ.

Про це повідомила вчора журналістам прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона водночас зазначила, що вчора не було ані зустріч, ані телефонної розмови з О.МОРОЗОМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент провів консультації з лідером фракції БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, лідером фракції “Наша Україна” Романом БЕЗСМЕРТНИМ та 10-годинні консультації з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Вчора проводились політичні консультації по двом позиціям. Перша – політичну кризу можна врегулювати шляхом компромісу. Друга – це політичні консультації щодо можливого дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Тут не може бути зміни позиції – є політична криза, і її треба врегульовувати, є два шляхи”, - підсумувала І.ГЕРАЩЕНКО.

“Президент вважає, що розпуск парламенту – це останній аргумент, але він не виключає такого розвитку подій”, - додала вона.