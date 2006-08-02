Сьогодні Президент має ухвалити рішення

09:27, 02 серпня 2006
Політика
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Закінчується термін, встановлений Конституцією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні має або затвердити запропоновану Верховною Радою кандидатуру прем`єр-міністра, або розпустити парламент.

Сьогодні закінчується термін, встановлений Конституцією для вирішення цього питання.

Весь вчорашній день В.ЮЩЕНКО проводив консультації з представниками парламентських фракцій по двох напрямах: щодо підписання Універсала національної єдності і щодо можливості розпуску парламенту.

Як повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО, поки що не вдалося зняти розбіжності по низці статей Універсалу, що стосуються євроатлантичної інтеграції, статусу російської мови і конституційної реформи.

Як повідомлялося, подання антикризової коаліції на призначення прем’єр-міністром України лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА увечері 18 липня надійшло до Секретаріату Президента. Від моменту надходження цієї пропозиції до Секретаріату Президент має 15 днів для її розгляду.

 

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