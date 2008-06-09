Регіонали хочуть оголосити Україну нейтральною державою

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про державний нейтралітет України», внесений народним депутатом України Нестором ШУФРИЧЕМ (фракція Партії регіонів)

Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом передбачено, що Україна є нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

В документі зазначено, що політика державного нейтралітету України передбачає відмову від підписання воєнних обов’язків чи міжнародних договорів воєнного спрямування; дозволу на розміщення військових баз, інших об`єднань воюючих сторін; участі у міждержавних об`єднаннях, яка не сумісна з нейтралітетом; передачі воєнних кораблів, зброї, боєприпасів, інших воєнних матеріалів воюючим сторонам; надання державних кредитів для ведення війни; кооперації щодо виробництва озброєння з воюючими сторонами.

В разі прийняття даного законопроекту парламентом України уряд має звернутися впродовж трьох місяців до Організації Об’єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та інших міжнародних структур, учасницею яких є Україна, з повідомленням про законодавче визначення державного нейтралітету України і пропозицією щодо прийняття ними спеціальних нормативно-правових актів стосовно визнання і гарантування державного нейтралітету України.