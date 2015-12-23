Суд випустив "свободівця" Сабія з-під домашнього арешту

Про це йдеться у повідомленні "Свободи" в "Твіттері".

"Суддя Белоцерківець задовольнив клопотання Ігоря Сабія. Тепер "свободівець" під особистим зобов'язанням", - сказано в ньому.

Зазначимо, що, за результатами виборів 25 жовтня, Сабій став депутатом Київської обласної ради, в якій "Свобода" в цілому отримала 7 мандатів з 84.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Сабія під домашній арешт.

2 жовтня йому було вручено повідомлення про підозру у справі про заворушення під будівлею Верховної Ради 31 серпня.

31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, внаслідок чого загинули 4 бійця Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив "Свободу" і особисто її лідера Олега Тягнибока в організації цього теракту. Згодом правоохоронці багаторазово допитували як представників керівництва "Свободи", так і місцевих активістів політсили, а ряд діячів партії було відправлено під арешт.