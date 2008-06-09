Ющенко знайшов роботу для Юрія Бойка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив співголовою Національної тристоронньої соціально-економічної ради екс-міністра палива та енергетики, голову Ради Федерації роботодавців України Юрія БОЙКА.

Про це йдеться в указі Президента України від 9 червня №523/2008, текст якого оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Цим же указом з посади співголови тристоронньої ради звільнено виконавчого віце-президента Конфедерації роботодавців України Олексія МІРОШНИЧЕНКА.

Довідка УНІАН. 24 січня 2006 р. Кабінет міністрів, Федерація роботодавців України і Федерація профспілок України створили Національну тристоронню соціально-економічну раду при Президенті Україні.

Рішення Національної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов`язковими для розгляду органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, організаціями професійних союзів і роботодавців. На їх основі можуть видаватися акти і доручення Президента.