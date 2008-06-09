Відомий російський журналіст очолить телеканал в Україні

Відомий російський журналіст Євген КИСЕЛЬОВ починає працювати в Україні як головний редактор – консультант телеканалу ТВі.

Про це повідомив виданню «Телекритика» генеральний директор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ.

«В обов’язки КИСЕЛЬОВА передовсім входитиме налагодження випуску професійних новин та авторських інформаційних програм», - уточнив він коло обов’язків нового головного редактора.

На запитання, хто буде авторами згаданих інформаційних програм, М.КНЯЖИЦЬКИЙ зі 100-відсотковою упевненістю назвав лише одне ім’я – свого колегу по «Газеті 24» Віталія ПОРТНИКОВА, який уже зараз має на ТВі авторську щотижневу програму. З рештою, за словами гендиректора телеканалу, ведуться переговори.

Щодо того, чи планує Є.КИСЕЛЬОВ і сам вести авторську програму на українському каналі, М.КНЯЖИЦЬКИЙ сказав лише, що це «не виключається, але поки в планах цього немає».

8 червня Є.КИСЕЛЬОВ прибув до Києва, на понеділок було заплановано зустрічі топ-менеджменту телеканалу ТВі з акціонерами.

*** Є.КИСЕЛЬОВ працює на радянському, а згодом російському телебаченні понад 20 років. З 1991 року був одним із творців телепрограми «Вести». З 1992 року – автор і ведучий однієї з найпопулярніших на пострадянському телебаченні програм - «Итоги» на телеканалі «Останкино». З 1993 року ця програма виходила на каналі НТВ, директором (а згодом головою ради директорів, віце-президентом) якого Є.КИСЕЛЬОВ став того ж року, а після його звільнення з НТВ 2001 року - на ТВ-6. Він обійняв посаду гендиректора ТВ-6 у квітні 2001 року, а у січні 2002 року цей телеканал було закрито рішенням суду. У 2002-2003 роках Є.КИСЕЛЬОВ був головним редактором каналу ТВС, закритого у червні 2003 року. З 2003 до 2005 року працював головним редактором газети «Московские новости». У 2005-2006 роках – ведучий авторської програми «Разбор полётов» на радіостанції «Эхо Москвы». З грудня 2006 року – ведучий програми «Власть с Евгением Киселёвым» на радіо «Эхо Москвы», а також на телеканалі RTVI, інвестором якого є опальний російський бізнесмен Володимир ГУСИНСЬКИЙ, який разом зі своїм компаньйоном Костянтином КАГАЛОВСЬКИМ є інвестором і телеканалу ТВі.