Нардепи хочуть надати партіям необмежене право відкликати депутатів місцевих рад

Відповідний законопроект №3693 депутати обговорили у середу, але голосів для його прийняття не знайшли, передає "Українська правда".

Згідно з законом, партії не муситимуть чекати рік для того, щоб мати змогу відкликати депутата місцевої ради, як це відбувається тепер.

Підставою для відкликання місцевого депутата тепер буде:

- невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради меті діяльності та завданням партії, закріпленим у статуті партії;

- невиконання депутатом місцевої ради зобов’язань звітувати перед виборцямита проводити зустрічі з ними;

- не входження депутата до фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої він обраний;

- вихід депутата із фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої він обраний, або виключення його з фракції за невиконання рішень фракції, в тому числі щодо солідарного голосування.

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Забирати мандат будуть за рішенням партійних зборів місцевої парторганізації, на яких "участь депутата… не є обов’язковою".

Після обговорення депутати провели сигнальне голосування за закон в першому читанні, але голосів не знайшли. Спікер завив, що фракції "продовжать консультації".

У свою чергу депутат від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що цей закон вигідний президенту, оскільки дозволить не допустити в Раду Андрія Богдана - адвоката Геннадія Корбана, який є наступним у списку БПП і стане депутатом, якщо хтось із нинішніх депутатів фракції покине Раду.

Оцініть красу гри!Поки всі сперечаються про бюджет, Верховна Рада готується заднім числом ввести частковий імперативни... Опубликовано Сергій Лещенко 23 декабря 2015 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховній Раді пропонують ввести скасування реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів у президенти в разі встановлення фактів підкупу виборців та членів виборчих комісій.