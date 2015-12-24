Кремль відреагував на інформацію про обмін розвідданими щодо України між Німеччиною та Британією

Таку думку висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що британські спецслужби налагодили обмін інформацією з канцлером ФРН Ангелою Меркель з питань Росії, України і ситуації на Близькому Сході, повідомляє ТАСС.

"Обмінюватися думками з найбільш актуальних питань міжнародного порядку денного, а це найбільш актуальні питання міжнародного порядку денного - і Росія, і відносини Євросоюзу з Росією, і боротьба з міжнародним тероризмом, - природно, обмін думками цілком природний, - зазначив представник Кремля. - Це звичайна практика в міжнародних справах".

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Пєсков додав, що про обмін інформацією між Меркель і британськими спецслужбами йому невідомо.

Нагадаємо, за даними The Times, Меркель в ході свого візиту до Великобританії надала спецслужбам цієї країни дані про Росію і ситуацію в Україні.