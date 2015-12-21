У Кремлі заявили про відсутність домовленостей щодо зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав держав

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ще у Парижі (у вересні) йшлося про те, що було б добре так чи інакше, у тому чи іншому форматі мати можливість переговорити до кінця року, щоб звірити годинник за тим, як реалізуються відкладені на той момент положення Мінських домовленостей», - сказав Пєсков.

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За його словами, «поки що якихось узгоджених планів на цей рахунок немає», в тому числі і щодо можливості телефонної розмови лідерів.

«Контакти здійснюються, але поки що якихось узгоджених форматів для спілкування немає», - додав він.

При цьому Пєсков звинуватив владу України у невиконанні Мінських угод.

«Зараз ми можемо з великим жалем вкотре констатувати відсутність будь-якого прогресу, констатувати, що в цьому випадку ситуація з реалізацією Мінських домовленостей може бути зрушена з мертвої точки, на якій вона зараз перебуває, виключно Києвом», - зазначив Пєсков.

За його словами, «тут немає місця для будь-яких інтерпретацій, все чітко чорним по білому написано на папері».

«Київ не виконує Мінські домовленості. Ця тема неодноразово поставала на порядку денному контактів російських представників, у тому числі президента, з міжнародними колегами. Це були і представники США, європейських держав. На це зверталася увага, і ми закликали партнерів використати весь можливий інструментарій для впливу на Київ з тим, щоб спонукати його дотримуватися ідеї виконання своїх зобов'язань. Поки що ми з жалем констатуємо, що ми цього не бачимо», - сказав Пєсков.