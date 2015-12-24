ЗМІ: Меркель і британська розвідка обмінялися інформацією про Україну, Путіна та ІД

Про це пише видання The Times, передає Lenta.ru. За даними видання, конфіденційна зустріч німецького канцлера з керівниками MI5 (контррозвідка) Ендрю Паркером, MI6 (розвідка) Алексом Янгером і главою радіоелектронної розвідки Робертом Ханниганом відбулася в жовтні, зазначає The Telegraph.

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Видання зазначає, що у заміській резиденції глави британського уряду Чекерс спецслужби поділилися з Ангелою Меркель даними про загрозу, що йде від міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" (ІД).

У свою чергу Ангела Меркель передала інформацію про нестабільну ситуацію в Україні і анексованому Криму, а також про президента Росії Володимира Путіна.

Видання зазначає, що зустріч пройшла у присутності прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона.

За даними газети, надані Великобританією дані виявилися для Ангели Меркель "дуже інформативними" і стосувалися іноземних бойовиків, які воюють в Сирії та Іраку, і загрозу радикалізації. Джерело видання в канцелярії британського прем'єр-міністра зазначило, що "було тривале обговорення Сирії і Росії".

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня прем'єр Великобританії Девід Кемерон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели переговори в прем'єрській резиденції в графстві Бакінгемшир. За робочою вечерею лідери країн обговорили боротьбу з ісламістами, а також ситуацію в Україні та Сирії. Також сторони підтримали продовження дії санкцій Євросоюзу проти Росії до виконання мінських угод у повному обсязі. Крім того, політики висловилися за надання фінансової та іншої допомоги Україні.