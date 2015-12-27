Прокурори наполягають на проведенні засідання попри те, що Корбан непритомний - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила адвокат Оксана Томчук.

"Я тільки що спілкувалася з представником Служби безпеки України Павлом Демчиною, і прокурором, який безпосередньо приймає участь у судовому засіданні, Олександром Голінченком. Ми запропонували простий варіант, щоби дали коридор: два захисника, не більше, два народних депутати і чотири альфівці, щоби доставили Корбана у карету швидкої допомоги", - наголосила Томчук.

У зв'язку з цим, вона заявила, що "нам відмовили".

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Вона наголосила, що прокурор продовжує наполягати на судовому засіданні.

"Зараз тут відбувається злочин щодо перевищення своїх службових повноважень прокурором", - наголосила Томчук.

Адвокат заявляє, що на вулиці співробітники СБУ блокують реанімаційний автомобіль, який було викликано для транспортування Корбана.