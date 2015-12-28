Сторона захисту просить суд відкласти засідання на 10:00 та продовжує наполягати на судово-медичній експертизі

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідними клопотаннями звернулись адвокати Олександр Лисак та Олексій Шевчук.

Слідчий суддя Оксана Бірса видалилася у дорадчу кімнату для прийняття рішення по заявленим клопотанням.

Адвокат Лисак сказав, що наразі ставиться питання про стан здоров'я Корбана, чи може він сприймати інформацію під час судового засіданння, чи потребує він стаціонарного чи амбулаторного лікування.

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Він нагадав, що відповідний висновок можуть надати виключно експерти Київського міського бюро судово-медичної експертизи. На даний момент висновків таких експертів немає.

Як повідомляв УНІАН, захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана вимагає від суду забезпечити невідкладне судово-медичне обстеження їх підзахисного. Однак, слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Києва Оксана Бірса відмовила стороні захисту у забезпеченні невідкладного судово-медичного обстеження.