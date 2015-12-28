Захист Корбана вимагає від суду забезпечити невідкладне судово-медичне обстеження

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат заявив дане клопотання з огляду на підозру погіршення стану здоров'я Корбана.

Шевчук попрохав слідчого суддю Оксану Бірсу спитати у Корбана про його самопочуття, але суддя наполягала, щоб адвокат продовжував читати документи про визначення сторін учасників у судовому засіданні.

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Адвокат зачитував договір про надання правової допомоги лідеру партії "УКРОП".

Суддя Бірса була визначена автоматизованою системою суду для розгляду заяви про відвід судді Миколі Чаусу.

"Я просив би забезпечити невідкладне судово-медичне обстеження особи", - сказав Шевчук.

Адвокат просить розглянути дане клопотання негайно.

Шевчук сказав, що враховуючи те, що таке обстеження не можна здійснити у суді, треба визначити медичний заклад.

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Раніше адвокати констатували, що судово-медичне обстеження можуть здійснити тільки експерти Київського бюро експертиз.

Попереднім суддею, 26 грудня, вже виносилася ухвала про проведення судово-медичне обстеження Корбана, але сторона обвинувачення не забезпечила виконання цього рішення.

У підсумку, Шевчук почав наполягати на проведенні такого обстеження за проханням самого Корбана та лікарів швидкої медичної допомоги, які його супроводжують.

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Адвокати просять перенести судове засідання на 9:00.

Слідчий суддя Бірса заявила, що суд видаляється у нарадчу кімнату для розгляду клопотань.