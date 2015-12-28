Суд ухвалив призначити Корбану адвоката з Київського центру правової допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено під час судового рогляду у справі Корбана, що триває вже понад добу.

"Суд ухвалив призначити Корбану Геннадію Олеговичу 24.05.1970 року народження захисника з числа адвокатів Київського міського центру безоплатної вторинної правової допомоги", - сказав суддя Чаус.

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Він призначив продовження засідання на 10:00.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 грудня у Дніпровському райсуді Києва розпочалося засідання з розгляду клопотання Генеральної прокуратури України про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на триманням під вартою.

При цьому суддя Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду, незважаючи на те, що увечері 25 грудня лідеру «УКРОПу» в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Судове засідання 27 грудня розпочалося близько 09.30 і триває досі.