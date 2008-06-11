Катеринчуку дають пораду, щоб на ньому не поставили хрест

Депутат Київради від Блоку Віталія Кличка Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ переконаний, що народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК має використати закон про імперативний мандат до “біженців” з його блоку, щоб врятувати своє політичне обличчя.

Про це йдеться в заяві Д.АНДРІЄВСЬКОГО, текст якої передано УНІАН.

На переконання депутата, підставою для застосування норми закону про імперативний мандат є заява самого М.КАТЕРИНЧУКА про те, що його фракція у Київраді не була утворена.

«Якщо біженці від Блоку Катеринчука, які вчора голосували за вказівками ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, справді не увійшли до фракції, то проти них цілком законно може бути застосований імперативний мандат”, - зазначив Д.АНДРІЄВСЬКИЙ.

Він наголосив, що такий крок потрібний, насамперед, самому М.КАТЕРИНЧУКУ.

“Адже після чуток про «технічність» його кандидатури на виборах мера, зрада фракції може остаточно поставити хрест на кар`єрі політика КАТЕРИНЧУКА», - зазначив депутат Київради.

Д.АНДРІЄВСЬКИЙ повідомив також, що наразі юристи Блоку Кличка вивчають легітимність проведення сесії Київради від 10 червня 2008 р. Зокрема, у частині правочинності голосування “політичних спринтерів” від Блоку Катеринчука та делегування одного з них до складу лічильної комісії. Якщо юристи Блоку Кличка виявлять порушення, то матеріали буде направлено до суду.

Довідка УНІАН. За результатами виборів 25 травня ц.р. до Київради від Блоку Миколи Катеринчука пройшли 5 депутатів серед яких і народний депутат М.КАТЕРИНЧУК, який потім відмовився від мандата депутата Київради. Замість нього був зареєстрований наступний у виборчому списку Роман ЯРОШЕНКО (член спостережної ради ТОВ “Партнер-Банк”, позапартійний), який вчора разом з двома іншими депутатами від цієї політичної сили - Павлом ТЕСЛЕНКОМ (директор ЗАТ “Червоний мак”, член партії “Європейська платформа”) та Борисом ГАВРИЛЕНКОМ (командир екіпажу літака ЗАТ “Авіакомпанія “Аеросвіт”, позапартійний) підтримали обрання секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. Завдяки цим трьом голосам було досягнуто необхідної підтримки кандидатури, поданої Київським міським головою, в 62 голоси.

Вчора на засіданні сесії під час оголошення про створення фракцій Київради було повідомлено про формування 6: фракції Блоку Черновецького, фракції БЮТ, фракції Кличка, фракції Литвина, фракції Партії регіонів та фракції ГАК. Щодо створення фракції Блоку Катеринчука оголошення не було. М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що на сьогодні в міськраді не існує фракції чи депутатської групи Блоку Катеринчука і заявив, що фракції його блоку у міській раді не буде створено до визначення єдиної позиції її представників, оскільки зараз у блоці є “розкол”.