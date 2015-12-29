Прогноз Stratfor для України: "заморожений" конфлікт і повільне зростання економіки

Про це йдеться в прогнозі компанії Stratfor з політичної та економічної ситуації в світі на 2016 рік.

Аналітики Stratfor вважають, що Мінські угоди залишаться основою дипломатичних переговорів по вирішенню конфлікту на Донбасі. Разом з тим, Росія і бойовики мають іншу інтерпретацію політичної складової Мінських угод, ніж Україна й Захід. Ці відмінності будуть перешкоджати досягненню в 2016 році більш повних домовленостей щодо політичного і військового врегулювання конфлікту.

Сполучені Штати та Європейський Союз майже гарантовано збережуть санкції проти Росії в наступному році, якщо Москва не доведе, що готова відмовитися від контролю над кордоном між Росією і територіями бойовиків і допустити туди спостерігачів ОБСЄ. Москва навряд чи піде на поступки з обох цих питань, вважають у Stratfor.

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У доповіді говориться, що перманентний конфлікт на сході України буде лише однією з багатьох серйозних проблем для Києва наступного року. "Ультраправі та націоналістичні групи продовжать підривати українську владу і перешкоджати Києву виконати свої політичні поступки бойовикам. Це, в свою чергу, гарантуватиме, що Донецьк і Луганськ залишаться поза політичним контролем Києва, хоча деякі економічні зв'язки можуть бути відновлені, зважаючи на таку необхідність для обох сторін протягом року", - наголошується в доповіді.

Непопулярність жорстких економічних заходів і повільні темпи правової та судової реформ, швидше за все, призведуть до показового переформатування посадових осіб у Києві в 2016 році, з потенційною заміною українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який піддається критиці. Але, президент України Петро Порошенко, швидше за все, продовжить прозахідний курс Києва. Аналітики відзначають, що доступ до фінансової підтримки Заходу і сприяння у сфері безпеки з боку НАТО і, зокрема, США, є ключовими для виживання української влади.

В контексті української економіки аналітики Stratfor відзначають, що після 10-відсоткового падіння в 2015 році вона почне поступово відновлюватися в 2016 році. При цьому, високий рівень інфляції та безробіття продовжать стимулювати протести з боку населення. Економічні зв'язки Києва з Москвою, швидше за все, будуть слабшати. При цьому, країни будуть обговорювати погашення заборгованості, питання енерго- і електропостачання, та виконання Україною торгової угоди з Європейським Союзом, яка вступає в силу 1 січня 2016 року. Буде знижуватися торгівля ресурсами у сфері енергопостачань і сільськогосподарських товарів між Україною і Росією, проте, Київ поступово переорієнтовує свою економіку і широкі стратегічні інтереси від Росії до Заходу.