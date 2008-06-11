Єхануров тричі виведе на Хрещатик військову техніку і авіацію

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ видав наказ про підготовку та проведення урочистостей, присвячених 17-й річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, цим документом передбачається проведення о 10-й годині 24 серпня поточного року параду військ у місті Києві на Майдані Незалежності, а також артилерійського салюту десятьма залпами гармат під час підняття Державного прапора України з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.

Крім того, о 22-й годині цього ж дня відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами салютних установок у столиці нашої Батьківщини місті-герої Києві, у містах-героях Севастополі, Одесі, Керчі, а також у містах Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.

Цьогорічний парад відбудеться із залученням військової техніки та авіації.

Згідно з наказом, підготовка учасників параду розпочалася 9 червня у пунктах постійної дислокації. З 7 липня на аеродромі “Гайок” міста Біла Церква розпочнуться тренування особового складу та наземної техніки. В той же час, підготовка льотного складу здійснюватиметься на аеродромах постійного базування.

В подальшому відбудеться чотири спільних репетиції параду військ у пішому строю на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу “Авіант” та дві спільні генеральні репетиції всього парадного розрахунку на вулиці Хрещатик з прольотом авіації.

Як повідомлялося, попередній парад із залученням військової техніки у Києві відбувся у 2001 році.