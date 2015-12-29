У повному тексті рішення суду про арешт Корбана багато дивних моментів - адвокат

Повний текст рішення суду про зміну запобіжного заходу лідеру УКРОПу Геннадію Корбану з домашнього арешту на тримання під вартою, який сьогодні був оголошений у Дніпровському районному суді Києва суддею Миколою Чаусом, вказує на нові порушення, допущені цим суддею.

Про це журналістам повідомив адвокат Геннадія Корбана Олександр Лисак.

За словами захисника, на відповідному засіданні не були присутні ні прокурори, ні сам Геннадій Корбан.

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Адвокат підкреслив, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус перевищив свої повноваження, визначивши місцем тримання політика Київський слідчий ізолятор, а законодавство не покладає на суди такого обов'язку. Наразі ж ані захисникам, ані народним депутатам невідоме місцезнаходження Геннадія Корбана і причини, чому його не доставили на судове засідання.

Ще одним «дивним фактом» адвокат вважає те, що суд визначив Дніпровський райсуд місцем подання апеляційної скарги на рішення про тримання під вартою, хоча чинний КПК чітко регламентує, що рішення слідчого судді подаються до апеляційного суду, тобто апеляційна скарга має бути подана саме до апеляційного суду.

«Дотримуючись вимог і ухвали суду, вчора ми подали апеляційну скаргу на це рішення. Вона буде доповнена з урахуванням того змісту, який сьогодні був проголошений», – зазначив Олександр Лисак. Зокрема, за його словами, в апеляційній скарзі буде зазначене ще одне порушення судді Миколи Чауса, який визначив термін дії ухвали про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою Геннадієві Корбану до 25 лютого 2016 року без відповідного клопотання прокуратури. Річ у тім, що у клопотанні Генпрокуратури, яке задовольнив Чаус, йшлося лише про зміну запобіжного заходу, термін якого раніше був визначений Печерським судом і збігає 31 грудня. Тож суд міг продовжити цей термін лише за умови подання відповідного клопотання не раніше ніж за 5 діб до моменту його закінчення, зазначив адвокат.

«Враховуючи те, що 5 діб вже не було, він (прокурор) не мав права звернутися з таким клопотанням. Тому суд вийшов за межі, визначені законом, і фактично без клопотання прокурора про продовження дій заходів забезпечення кримінального провадження, одразу продовжив дію запобіжного заходу. Це мене дуже дивує», – підкреслив Олександр Лисак, назвавши це грубим порушенням, яке жодним чином не узгоджується з вимогами чинного КПК.

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За словами Олександра Лисака, у зв’язку з оголошенням рішення Дніпровського райсуду він не мав фізичної можливості потрапити на розгляд свого ж клопотання про зміну запобіжного заходу Геннадію Корбану, яке мало розпочатися сьогодні, о 12.00, у Печерському районному суді Києва: засідання для оголошення рішення було заплановане на 10.00, однак розпочалося об 11.30. Він також додав, що, відповідно до чинного законодавства, суд не міг розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу політику за його відсутності на засіданні.