О 17-00 розпочнеться спеціальне засідання парламенту

2 серпня о 17-00 розпочнеться пленарне засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламенту.

Як зазначили у прес-службі ВР, “пленарне засідання проводиться відповідно до постанови Верховної Ради України «Про проведення спеціального пленарного засідання Верховної Ради України»”.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня народні депутати ухвалили постанову «Про проведення спеціального пленарного засідання Верховної Ради України».

В постанові передбачається, що у разі ініціювання Президентом України консультацій щодо дострокового припинення повноважень ВР України, пленарне засідання парламенту збирається невідкладно, без скликання.

Постанова передбачає, що в такому разі Голова ВР має невідкладно проінформувати народних депутатів України про час і місце проведення пленарного засідання.

Перед голосуванням голова ВР Олександр МОРОЗ висловив сподівання, що застосовувати цю постанову не доведеться, і це лише захід для того, щоб парламент міг оперативно зібратисяї

Під час обговорення проекту постанови представники «Нашої України» наголошували, що вона неконституційна, оскільки є визначені законом три підстави для скликання спеціального засідання ВР: його може скликати Президент, голова ВР і 150 депутатів.

Наразі у Секретаріаті Президента проходять політичні консультації глави держави Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Верховної Ради України та лідерами парламентських фракцій стосовно можливості дострокового припинення повноважень парламенту.