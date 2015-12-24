Клімкін про "безвізовій звіт" Єврокомісії: це політичний аванс

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає позитивний звіт Єврокомісії щодо безвізового режиму з Україною заслуженим "політичним авансом". Про це він сказав в інтерв’ю "Тижню".

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"Не згоден, що це подарунок. Наша країна цього заслужила. Насправді ми зробили б усі реформи й так. Але з безвізовим режимом вони будуть здійснені швидше й системніше", — сказав Павло Клімкін.

"Погоджуюся тут тільки в одному: це політичний аванс і взагалі політичне визнання належності України та українців до Європи. Адже для багатьох процедура отримання візи тепер уже не така неподоланна, як років п’ять тому. Я ще пам’ятаю, коли ми починали говорити про спрощення візового режиму, збирали всіх консулів країн ЄС, "били по голові" за порушення. А зараз безвізовий режим для багатьох українців — це не просто технічні процедури, а визнання належності до Європи", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія 18 грудня остаточно прийняла шостий звіт щодо виконання Україною вимог Плану дій візової лібералізації. У документі наголошується, що надання Україні безвізового режиму стало можливим завдяки особливим політичним відносинам Києва і Брюсселя.