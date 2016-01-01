Глава Меджлісу привітав з Новим роком українською та кримськотатарською мовами
03:50, 01 січня 2016Політика
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Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров виступив з новорічним зверненням двома мовами - кримськотатарською та українською.
Чубаров записав новорічне привітання / Фото УНІАН
Його привітання розміщено на сайті телеканалу ATR.
"Дозвольте мені також привітати з Новим роком наших сусідів у Криму. Людей різних національностей. Тих, хто зберігає власну гідність та віру в справедливість. Тих, хто не сприймає російську окупацію та вірить у майбутнє оновленого Криму. Криму в статусі національно-територіальної автономії на основі права кримськотатарського народу на самовизначення у складі незалежної української держави", - йдеться у привітанні Чубарова.
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Привітання українською мовою дивитися з 5:44 хвилини.
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