Україна з принципу допоможе Росії стати членом СОТ

Україна в рамках робочої групи Світової організації торгівлі має намір надавати сприяння і допомогу Росії для скорішого її вступу до СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Принциповою вихідною позицією була і залишається позиція сприяння Росії для отримання членства у СОТ у максимально короткі терміни. Ми дотримуємося думки, що членство наших сусідів у СОТ, в організації, яка побудована на чітких правилах гри і розгляду суперечностей, - це є дуже важливим і відповідає національним інтересам України», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр повідомив, що Україна, як і решта членів робочої групи СОТ, розроблятиме свої переговорні позиції. «Ці позиції будуть націлені на прогрес, а не на застій у переговорах», - підкреслив він.